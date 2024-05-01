الخطوة النهائية.. بايرن ميونخ على أعتاب الاتفاق مع خليفة توخيل!

"الإعلان قريب جدًا"

يقترب بايرن ميونخ من التعاقد مع الألماني رالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، لقيادة الفريق البافاري خلفًا لتوماس توخيل، الذي أُعلن رحيله قبل شهرين، بنهاية الموسم الجاري.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إن رانجنيك بات قريبًا جدًا من تولي قيادة بايرن ميونخ.

وأضاف رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "يناقش بايرن ميونخ التفاصيل النهائية مع رالف رانجنيك، من أجل إتمام الصفقة قريبًا.. الموعد قريب جدًا".

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وأتم: "جرى مناقشة الجزء الرئيسي من النقاط المتعلقة بالمشروع، وتأثير المدرب في التعاقدات والمصروفات وغيرهما، والنقاشات كانت إيجابية".

وتعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد (2-2) أمس الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتاج إلى الفوز في سانتياجو برنابيو من أجل التأهل إلى النهائي.