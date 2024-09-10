خطوة كبرى بعد الاعتزال.. إنشاء نادي توني كروس في مدريد!

تطور جديد لنجم ريال مدريد السابق..

أقدم الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد السابق، والذي علق حذاءه بنهاية الموسم الماضي، على خطوة جديدة في حياته بعد الاعتزال.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كروس بدأ تشكيل فريق جديد في مدريد تحت اسم "نادي توني كروس".

وأضافت: "يأتي المشروع بالتعاون بين النجم الألماني والاتحاد الملكي في مدريد لكرة القدم ونادي إنسيناس دي بواديا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والتقى توني كروس العديد من قادة اتحاد مدريد، مثل رئيس الاتحاد باكو دييز والأمين العام خوسيه جالاردو، ونائب الرئيس جييرمو لابوردا ومدير مدرسة التدريب ميجيل أنخيل سيرانو نينو.

وأعلن الدولي الألماني السابق الاستقرار في إسبانيا، بدلًا من ألمانيا بعد اعتزال كرة القدم، للحفاظ على استقرار حياة أطفاله، بعدما قضى 10 سنوات داخل جدران النادي الملكي.