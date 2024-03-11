خطوة تشعل الدوري الفرنسي.. السعودية تهدد سطوة باريس سان جيرمان!

هل يشهد الليج 1 عصرًا جديدًا؟

يبدو أن السيطرة المطلقة لباريس سان جيرمان، بقيادة القطري ناصر الخليفي، على الدوري الفرنسي تدخل مرحلة التهديد، بعد الحديث عن اقتراب السعودية من امتلاك العملاق موناكو.

وكانت شبكة RMC الفرنسية قد نقلت عن مصادر موثوقة بموناكو أن "السعودية تسعى لشراء النادي المعروض للبيع في الوقت الحالي من قبل قبل المالكين الروس (65%)".

وقال اللاعب الفرنسي السابق جيروم روتن، في تصريح للشبكة الفرنسية: "النادي معروض للبيع منذ بضعة أسابيع، هناك أمر كبير يحدث خلف الكواليس، ومن مصادر موثوقة من جانب عائلة أمير موناكو (ألبرت) والنادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "كانت هناك اتصالات يبن السعوديين والأمير ألبرت (العائلة الملكية تملك 35% من النادي)، والمفاوضات جادة لحسم الصفقة".

وفيما يتعلق بالاهتمام السعودي بأولمبيك مرسيليا، ختم روتن: "قيل لي أيضًا إنه قبل بضع سنوات كان هناك اهتمامًا بمارسيليا، لكن اليوم لا توجد متابعة، في الوقت الحالي يهتمون بموناكو أكثر".