"هل كان الروح القدس يتجول؟".. خطوة استثنائية من إنريكي بعد الخسارة "غير العادلة" أمام دورتموند!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

أعرب لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عن فخره بفريقه رغم ما وصفه بـ"الهزيمة غير العادلة" على يد بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشعر بالحزن، لا يمكن أن يكون أي شيء آخر، لم نتمكن من تحقيق هدفنا، رغم أنني لا أعتقد أننا كنا أقل شأنا، ضربنا العارضة والقائمين 6 مرات في المباراتين، مع 31 تسديدة، دون أن نسجل أي هدف".

وأضاف: "كرة القدم لم تكن عادلة معنا، علينا أن نتقبل ذلك، نهنئ الفريق الذي وصل إلى النهائي، ونحزن على ذلك ونتجاوز خيبة الأمل، فخور جدا بفريقي، دون أدنى شك. أنا المسؤول الأول عن الهزيمة كمدرب لكنني سعيد بسلوك جميع اللاعبين".

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وسئل إنريكي في المؤتمر الصحفي "هل الخروج مجرد سوء حظ؟" فأجاب: "هل أنت جاد؟ الفرق بين ضرب القائم أو الدخول ما الذي يعتمد عليه؟ هل الروح القدس كان يتجول؟ أعتقد أنه إذا كان هناك فريق لم يحالفه الحظ، فهو باريس".

وتابع: "كان الهدف الذي حددته عندما وصلت هو المنافسة قدر الإمكان على كل لقب عندما ينتهي الموسم، بعد نهائي الكأس، سنرى ما حققناه (توج بالدوري والسوبر)".

وختم: "لا أتحدث أبدا مع اللاعبين بعد المباريات لكنني اليوم قدمت استثناءً، وحاولت (التخفيف) لكن لا يوجد عزاء بعد هذه الهزيمة، هذه هي الحياة وهذه هي الرياضة، من المهم جدا معرفة كيفية الفوز ولكن أيضا كيفية الخسارة. علينا أن نهنئ دورتموند ونقبل الهزيمة".