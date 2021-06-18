خطف هدف برشلونة أو الثقة في ألابا .. ماذا يفعل ريال مدريد بعد رحيل راموس؟

ورطة يقع فيها كارلو أنشيلوتي

بعد رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد، قرر سيرخيو راموس وضع النادي الإسباني في ورطة جديدة بمغادرة سانتياجو برنابيو هو الآخر.

اللاعب خرج للتأكيد على أن رفضه لتجديد عقده لم يكن بسبب المال، ولكن لرغبته في التجديد لمدة عامين وليس لعام واحد مثلما عرض ناديه.

ولكن كل هذا لا يهم الآن، ريال فقد قائده وأحد الأعمدة الرئيسية للفريق، ليدخل المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي في حيرة من أمره.

الخيارات عديدة أمام الإيطالي، ولكن كيف يمكنه التصرف في هذه الورطة؟

منح الفرصة للشباب

ربما لا يعتبر الخيار المفضل لجماهير ريال، لأن راموس يمتلك قيمة وخبرة كبيرة جدًا، ومجرد استبداله بلاعب شاب ستكون مجازفة بكل تأكيد.

خافي سانشيز صاحب الـ23 سنة قضى الموسم الماضي مع ريال بلد الوليد، ولكنه لم يظهر سوى في 18 مباراة فقط بالدوري الإسباني وكأس الملك.

الأمور كانت أفضل بقليل بالنسبة لخيسوس فاييخو الذي لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة بعد تجربة فاشلة مع وولفرهامبتون، وظهر بمستوى مميز في بعض المناسبات.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا، لعب 37 مباراة بقميص غرناطة في مختلف البطولات، ولكن إمكانية اعتباره بديلًا لراموس تبدو غاية في الصعوبة.

الثقة في ألابا

من الناحية العددية ربما يمتلك ريال العدد الكافي للمنافسة الموسم القادم، ولكن هناك بعض الشكوك فيما يخص الجودة.

الوافد الجديد دافيد ألابا، الصفقة المجانية من بايرن ميونخ يمكنه تغطية مكان راموس، حيث سبق أن لعب به أكثر من مرة.

ومع ذلك لا يعتبر مركز قلب الدفاع هو الأفضل للدولي النمساوي، فهو بالأساس ظهير أيسر وبدرجة أقل لاعب وسط.

فكرة منح إيدير ميليتاو الفرصة الكاملة بجوار رافاييل فاران تبدو واردة أيضًا، بسبب المستوى المميز الذي ظهر به الموسم الماضي فور حصوله على الفرصة.

المدافع البرازيلي تألق في العديد من المناسبات تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان، ولفت أنظار العديد من الأندية كان أبرزها بايرن ميونخ لذلك هو الخيار الأنسب لو لم يتجه ريال للشراء لإيجاد الشريك الأفضل لرافاييل فاران لو استمر هو الآخر مع الفريق.

وأخيرًا هناك ناتشو فيرنانديز، ولكن من المستحيل الاعتماد عليه بشكل أساسي، حيث من المقرر ظهوره كلاعب ثانوي في التشكيل.

الاتجاه للسوق

المفارقة أن إشبيلية الفريق السابق لراموس، قد يكون لديه البديل الأفضل لقائد ريال مدريد بعد رحيله عن سانتياجو برنابيو.

دييجو كارلوس برز مؤخرًا كأحد أهم المدافعين في أوروبا، بعد تطوره الملحوظ مع الفريق الأندلسي منذ قدومه من نانت.

يتميز بالقوة الجسمانية المميزة وصفاته القيادية تأتي كأحد أهم العوامل التي تؤهله لخلافة راموس في قلب دفاع الميرينجي.

لاعب آخر ومن إشبيلية أيضًا، وهو جول كوندي، الدولي الفرنسي المتواجد حاليًا مع منتخب بلاده في اليورو.

كوندي يختلف قليلًا عن دييجو كارلوس، حيث يمتلك مرونة أكبر وكذلك سرعة ويمكنه تكوين ثنائية مميزة مع فاران.

باو توريس كذلك نجم فياريال الفائز مع الفريق بالدوري الأوروبي، ويمكنه إضافة ميزة جديدة باللعب بالقدم اليسرى في الدفاع.

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يتميز توريس بقدرته البدنية وكذلك المشاركة في بناء الهجمات ولعب التمريرات الطويلة، ويمثل خطورة كبيرة على المنافسين في الكرات الهوائية، تمامًا مثل راموس.

خيار أخير قد يتجه له ريال وهو إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، الذي يريد الرحيل عن الفريق، ولكن هناك منافسة شرسة من برشلونة لضمه.