زيدان يودع راموس "الأسطورة والقائد العظيم" لريال مدريد

زيدان يودع سيرخيو راموس بكلمات مؤثرة تعكس العلاقة القوية بين المدرب وزميله السابق

انهالت الكلمات المؤثرة والوداعية والشكر لقائد ريال مدريد "السابق" سيرخيو راموس يوم أمس الخميس بعدما عقد مع إدارة نادية مؤتمرًا في ختام مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية لكن ربما كان الوداع الأكثر تأثيرًا من مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل قبل شهر تقريبًا عن النادي.

وداع راموس

عقد ريال مدريد مؤتمرًا أمس لراموس حضرته عائلته وفلورنتينو بيريز رئيس النادي لتكريمه على ختام مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية عقب نهاية عقده بنهاية الموسم لتُختتم مسيرة 16 موسمًا له منذ قدومه في 2005 من إشبيلية.

زيزو يثني على الأسطورة

ودع زيدان راموس بكلمات مؤثرة أظهر فيها احترامه له زميلًا في الملعب ولاعب عمل له.

وكتب زيدان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بصورة له مع راموس يتوسطهما كأس الدوري الإسباني: "أسطورة. كان شرف وفخر عظيم أن أحظى بزميل ولاعب مثلك! قائد عظيم للتاريخ؛ شكرًا على كل شيء".

علاقة قوية بين راموس وزيدان

لعب راموس بجوار زيدان حينما كان الأخير لاعبًا في ريال مدريد كما تدرب تحت قيادة في الفترتين اللتين درب فيهما الفرنسي فريقه السابق.

ورحل زيدان قبل نهاية عقده مع ريال مدريد بناء على طلبه عقب نهاية الموسم المنقضي وفي خطاب نشرته صحيفة "آس" الإسبانية حمل إدارة ناديه مسؤولية رحيله لعدم الوفاء ببعض الالتزامات.

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وكان راموس قد تحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس عن زيدان الذي وصفه بفرد من العائلة: "استحق أن يكون أفضل مدرب في التاريخ وواحد من أفضل من دربوني. سيبقى له مكان في قلبي دائمًا".

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