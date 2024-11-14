خطط لحفل مخدرات بين شوطي مباراة لمانشستر سيتي.. الفضائح تتوالى على "عدو يورجن كلوب!"

قصة في منتهى الغرابة بين أروقة الكرة الإنجليزي بطلها حكم "غريب!"

تقرير صادم من إنجلترا، يتناول قصة غريبة للغاية حول الحكم ديفيد كوت البالغ من العمر 42 عامًا والذي بدأ مشواره التحكيمي في 2010 وهو حكم دولي منذ 2020.

صحيفة "ذا صن" أشارت إلى أن كوت أرسل رسائل يحاول فيها تنظيم "حفل تعاطي مخدرات" بين شوطي المباراة التي جرت بين توتنهام ومانشستر سيتي في أكتوبر الماضي لحساب كأس كاراباو.

الصحيفة تشير إلى أن كوت كان يقوم بالترتيبات خلال مباراة كأس كاراباو الشهر الماضي، وهي المباراة التي كان فيها الحكم الرابع ضمن طاقم تحكيم قاده آنذاك روبرت جونز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد تم إيقاف كوت في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل هيئة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول حديثه السيئ للغاية عن يورجن كلوب.

ثم نشرت صحيفة "ذا صن" بعد ذلك مقطع فيديو آخر يظهر كوت وهو يستنشق مسحوقًا أبيض في غرفة فندق خلال بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، حيث كان يتولى إدارة المباراة.

وزعم التقرير أن كوت حاول ترتيب "حفل مخدرات" في أحد فنادق ترافيلودج، وقام بحجز الغرفة قبل 37 دقيقة فقط من الموعد المقرر لبدء المباراة، قبل إرسال إشعار الحجز إلى شخص آخر قبل نحو عشر دقائق من انطلاق المباراة.

اللافت أكثر هو أن كوت أرسل رسالة نصية إلى أحد الأصدقاء بين شوطي المباراة، يطمئنه فيها على سير الترتيبات لإقامة الحفل!.. الرسائل وصلت من أحد الأصدقاء الذي كان يفترض أن يصل إلى الحفل.

ولام هذا الصديق كوت بشدة على هذه التصرفات، قائلًا إنه كان لا بد أن يركز طيلة وقت المباراة على أحداثها وليس على حفل المخدرات، وأكد أن الحفل لم يقم في الأخير مما تسبب في إحباط كوت بشدة.

وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالفعل إجراءات ضد كوت من خلال إلغاء تعيينه بقائمة حكام المباريات القارية هذا الأسبوع، وقام بتعيين مفتش أخلاقيات وانضباطية لإجراء تحقيق كامل في سلوكه.