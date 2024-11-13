فيديو | بعد فضيحة يورجن كلوب .. مقطع "تعاطي" صادم جديد لديفيد كوت خلال يورو 2024

شاهد الفيديو المثير للجدل

انتشر مقطع فيديو جديد للحكم ديفيد كوت، بعد أزمته الأخيرة التي تسببت في إيقافه من هيئة التحكيم الإنجليزية، على إثر فيديو آخر يقوم خلاله بسب المدرب الألماني يورجن كلوب ونادي ليفربول.

وظهر كوت وهو يتحدث مع رجل آخر وهو يصف ليفربول بـ"القمامة"، قبل أن يقوم بتوجيه لفظ بذئ للغاية ضد يورجن كلوب، المدير الفني السابق للريدز.

ونشرت صحيفة "ذا صن" فيديو لشخص يقوم باستنشاق مسحوق أبيض، حيث تزعم أنه الحكم ديفيد كوت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلقت الصحيفة على الفيديو قائلة: "ديفيد كوت يستنشق مسحوقًا أبيض في مقطع فيديو صادم تم التقاطه أثناء تحكيمه في بطولة يورو 2024".

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن الشخص الموجود في الفيديو لم يظهر ملامحه بشكل كامل.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف الحكم ديفيد كوت بعد أن نشرت الصحيفة الفيديو، المزعوم أنه خلال بطولة يورو 2024، حيث كان يعمل كحكم فيديو.