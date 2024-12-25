خطر جديد يهدد ليفربول.. برشلونة يوجه أنظاره نحو محمد صلاح

ما خطة البارسا..

يراقب مسؤولو برشلونة عددًا من النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، على أمل الاستفادة بخدمات أي منهم في الموسم المقبل.

ويسعى برشلونة لمواصلة تعاقداته المجانية الأخيرة، في الميركاتو الصيفي، كما فعل مع "إينيجو مارتينيز وإلكاي جوندوجان وأندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وآخرين".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النجم المصري محمد صلاح يحظى بمراقبة من برشلونة، علمًا بأن عقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق اعتبارًا من الشهر المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرقت إلى تصريح صاحب الـ(32 عامًا) بأنه "أقرب إلى الخروج منه إلى البقاء" مع الريدز، وذلك لعدم تلقيه عرضًا للتجديد.

وتراقب الأندية الكبرى في أوروبا بالفعل تطورات وضع الجناح المصري، رغم أن برشلونة لم يُحرّك ساكنًا بعد، نظرًا لتواجد لامين يامال في مركز الجناح الأيمن.

إلى جانب صلاح، يضع برشلونة أيضًا أنظاره على "جوناثان ديفيد (ليل)، وجوناثان تاه (باير ليفركوزن)، ويوشوا كيميش وألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)، وتوماس بارتي (آرسنال)"