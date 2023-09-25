خطة نيمار للرحيل عن الهلال .. مفاجأة في عقد البرازيلي

بقاء صاحب الـ31 عامًا في الزعيم لن يطول كثيرًا..

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أقل من شهرين مرا على توقيع البرازيلي نيمار دا سيلفا عقد تمثيل الهلال السعودي، لكن من الآن بدأ الحديث عن موعد رحيله عن الزعيم.

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صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للزعيم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة كلفت خزينة النادي السعودي 90 مليون يورو، بعدما نجحوا في إقناع الجناح الأيسر باللعب في المنطقة العربية، خاصةً مع توتر العلاقات بينه وبين مسؤولي النادي الباريسي وجماهيره.

وبينما يزعم البعض أن عقد نيمار مع الهلال يمتد لأربع سنوات مقبلة، وينتهي بنهاية موسم 2026-2027م، يؤكد الصحفي البرازيلي أديميركوينتينو وفقًا لمحادثاته مع أصدقاء اللاعب أن وقع عقدًا لمدة عامين فقط، وينوي الرحيل في صيف 2025م.

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وأوضح كوينتينو أن نيمار يستهدف العودة لناديه الأسبق سانتوس البرازيلي قبل كأس العالم 2026م، مشددًا على أن محترف الهلال بالفعل طلب العودة لسانتوس ولديه رغبة قوية جدًا لتحقيق ذلك.

يشار إلى أن نيمار شارك في ثلاث مباريات مع الهلال حتى الآن، صنع خلالها هدفين، لكنه لم يظهر بالصورة المطلوبة وتعرض لبعض الانتقادات، خاصةً وأن الزعيم تعادل في اثنتين منها وفاز في لقاء وحيد.

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