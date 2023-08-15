اكتب يا تاريخ .. نيمار ينضم رسميًا إلى الهلال

صفقة تاريخية لنادي الهلال ودوري روشن السعودي

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أعلن نادي الهلال رسميًا، عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون لاعبًا في صفوف الزعيم، في صفقة تاريخية.

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الهلال دخل في مفاوضات طويلة مع نيمار وفريقه باريس سان جيرمان من أجل الانضمام إلى صفوف الزعيم، حيث تعطلت المفاوضات أكثر من مرة، حتى تمت في نهاية المطاف.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يُقدم فيه نيمار، ليُعلن عن ضمه بشكل رسمي من باريس سان جيرمان.

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وعلق الزعيم الهلالي، على مقطع تقديم الساحر البرازيلي؛ قائلًا: "نيمار.. الموهبة الرائعة التي تجذب انتباه الجميع".

وكان الهلال يبحث الفترة الماضية، عن تعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فضّل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال صيف 2023.

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