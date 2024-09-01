كشف خطة فليك.. سر تبديل ليفاندوفسكي أمام بلد الوليد!

هل يرضى ليفا؟

كشف تقرير صحفي إسباني سر قرار الألماني هانز فليك بتغيير المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، قبل 20 دقيقة على نهاية مواجهة بلد الوليد.

وسجل ليفاندوفسكي هدفًا في الفوز على بلد الوليد 7-0، أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب الليجا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن تغيير ليفاندوفسكي كان جزءًا من خطة وضعت بالاتفاق بين المدرب الألماني والنجم البولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "الأولوية هي أن يكون روبرت منتعشًا، لذلك كلما استطاع أن يخرجه من الملعب (لا حاجة لوجوده)، سيخرجه حتى يتمكن من الراحة".

وأوضحت: "يعرف فليك طموح ليفاندوفسكي جيدًا، ويعرف أنه بحاجة إلى إيجاد الشباك حتى يكون سعيدًا، وضد بلد الوليد استبدله مع تبقي 20 دقيقة (سجل هدفًا)، وهذه لن تكون المرة الأخيرة".

وختمت الصحيفة: "أخبر فليك مهاجمه بأنه يريده بالقوة التي تجعله يصنع الفارق في المنطقة، لذلك سيجلسه على مقاعد البدلاء أحيانًا لتخفيف الحمل عنه، واضعًا في الاعتبار أن ليفا يبلغ من العمر 36 عامًا.