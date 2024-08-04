خطة جديدة من برشلونة وتيباس للالتفاف على قرار الاتحاد الإسباني

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يرفض مسؤولو برشلونة الاستسلام بشأن إمكانية نقل عدد من مباريات الفريق في الدوري الإسباني، لتجرى خارج حدود البلاد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "مفاوضات جارية بين النادي الكتالوني ورابطة الليجا بشأن إقامة بعض المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالبارسا، إن "هناك ترحيب من قبل خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بالفكرة، التي سبق وتعثّرت في 2018. وكانت رابطة الليجا قد أعلنت في سبتمبر 2018 إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في الولايات المتحدة، إلا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عرقل الخطوة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت "موندو ديبورتيفو" بأن برشلونة وتيباس يخططان للمحاولة مرة أخرى بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتشكيل لجنة جديدة للفصل في مثل هذه الحالات.

وختمت: "خطة البارسا والرابطة ربما تدخل حيز التنفيذ في موسم 2025-2026، علمًا بأن اللائحة الحالية تنص على أن اتحاد الكرة هو صاحب القرار وليس رابطة الدوري".