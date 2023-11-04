خطة الأهلي مهددة .. عرض سعودي مغرٍ يدفع إنتر لمزاحمة الراقي على صفقة المحتملة

ثنائي الدوري الإيطالي على طاولة السعودية، والأهلي ربما يخرج خاسرًا..

SHAHID

هدف جديد ظهر على طاولة مسؤولي الكرة السعودية لخطفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، هذه المرة من الدوري الإيطالي وتحديدًا من إنتر، مستغلين اقتراب نهاية عقده.

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الحديث هنا عن الأرميني هنريك ميختريان؛ لاعب وسط النيراتزوري، الذي ينتهي عقده في صيف 2024، ما يعني دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ جديد دون الرجوع لناديه، على أن ينضم له في الصيف في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لموقع "FC Inter News" الإيطالي فإن أحد الأندية السعودية تواصل بالفعل مع رافائيلا بيمينتا؛ وكيل أعمال صاحب الـ34 عامًا، مقدمًا له عرض لمدة عامين، على أن يتقاضى خلالها ضعف راتبه الحالي مع النادي الإيطالي، إذ يتقاضى حاليا ثلاثة ملايين تقريبًا.

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وأوضح الموقع أن ميختريان – حتى الآن – لا يفكر في الرحيل عن أوروبا وتحديدًا إنتر، لكنه لن يمانع في الجلوس على طاولة المفاوضات مع المسؤولين السعوديين في ظل اقتراب نهاية عقده.

" FC Inter News" أشار كذلك أن إنتر بشكل عام لا يفكر في فتح ملف التجديد مع الأرميني قبل فبراير المقبل على الأقل، في ظل وجود أولويات أخرى للنادي، موضحًا في الوقت نفسه أن عرضه سيكون لمدة عام واحد مع خيار التجديد لموسم آخر، بينما يريد اللاعب عقدًا لمدة عامين.

لكن يبدو أنه حال فوز السعودية بميختريان فإن عليها التضحية بصفقة أخرى، فوفقًا للموقع ذاته فإن إنتر حدد البولندي بيوتر زيلينسكي؛ لاعب نابولي الإيطالي، كبديل للأرميني حال رحيله، خاصةً وأن ناديه يريد بالفعل تخفيض راتبه بنسبة 30% مقارنة بما يتقاضاه حاليًا، وهو ما يرفضه اللاعب.

زيلينسكي هو أحد الأهداف السعودية أيضًا، وتحديدًا الأهلي، الذي يجد منافسة على الجهة الأخرى كذلك من يوفنتوس الإيطالي، لكن الفارق بينها أن الراقي يرغب في ضمه في يناير بشراء الستة أشهر المتبقية في عقده مع نابولي، بينما يرغب اليوفي والنيراتزوري في شرائه مجانًا بعد نهاية العقد.

يذكر أن ميختريان كان قد انضم للنيراتزوري في صيف 2022، وشارك معه الموسم الجاري في 13 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

أما البولندي فيلعب لنابولي منذ صيف 2016، وخاض خلال الموسم الجاري 13 مباراة، مسجلًا ثلاثة أهداف وصانعًا مثلهم.

SHAHID