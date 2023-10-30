الأهلي يتقدم بخطوة .. منافسة ثلاثية على التعاقد مع زيلينسكي

الأهلي حاول ضم اللاعب البولندي في الصيف

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حاول الأهلي جاهدًا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير التعاقد مع بيوتر زيلينسكي نجم وسط نابولي ومنتخب بولندا لكن دون أن ينجح في ذلك.

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ملف اللاعب بدا أنه أغلق بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفي بعد انتشار أخبار حول اقترابه من تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن الملف فتح من جديد بعد فشل مفاوضات التجديد في الوصول للنهاية السعيدة حتى الآن.

دانييلي ماري مدير موقع "أف سي إنتر 1908" المختص بأخبار وصيف دوري أبطال أوروبا أشار عبر حسابه على منصة إكس إلى وجود منافسة ثلاثية حول التعاقد مع اللاعب البولندي.

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وأوضح أن الفريق السعودي موجود مسبقًا وكذلك اهتمام واضح من يوفنتوس لكن الجديد هو دخول إنتر سباق الفوز بتوقيع اللاعب، مشيرًا إلى أن الفريقين الإيطاليين يرغبان بضمه مجانًا عقب نهاية عقده الصيف القادم.

هذا الأمر يجعل الأهلي يتقدم بخطوة على منافسيه، حيث لا توجد أي مشكلة لديه في التقدم بعرض جيد لإقناع نابولي بالتخلي عن زيلينسكي خلال يناير حال لم يُجدد عقده خلال الشهرين القادمين.

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