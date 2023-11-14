"خطأ راموس يتكرر" .. جمهور الاتحاد يثور على الإدارة ويختار خليفة نونو سانتو

من اختار جمهور الاتحاد لخلافة نونو سانتو؟

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بعدما كان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مطلب للكثير من الجماهير الاتحادية بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو وحتى قبل رحيله، غيّر الجمهور رأيه وحدد مدرب الفريق الجديد.

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إدارة النادي الجداوي كانت قد أقالت سانتو قبل أيام، نظرًا لتراجع الأداء والنتائج، وقامت بتعيين المدرب الوطني حسن خليفة بدلًا منه بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وخلال الساعات الماضية، سيطر اسمان على أنباء المفاوضات هما الإسباني جولين لوبيتيجي والأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لكن أحدث التقارير الصادرة من الصحف السعودية تتحدث عن اتفاق تم بالفعل مع الأول، لكن المسؤولون قرروا تعليق توقيع العقود، لحين المفاضلة بين أكثر من اسم، وهو التصرف نفسه الذي تسبب في خسارة الاتحاد لصفقة المدافع الإسباني سيرخيو راموس في الصيف الماضي، إذ عُلقت المفاوضات معه بعد موافقته بحثًا عن لاعب بمقابل أقل وفي الأخير تراجع عن موافقته غضبًا من طريقة التعامل معه.

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انتشار أنباء تعليق التوقيع مع الإسباني يبدو أنه أغضب الجماهير الاتحادية، التي أطلقت وسم "لوبيتيجي مطلبنا"، مهاجمة الإدارة على تأخير إتمام الصفقة..

أحدهم كتب: "لوبتيغي هو الأسم المثالي في الاتحاد لهذه المرحلة، و لديه تجارب ناجحة مع مختلف الأندية التي دربها، بظروف مشابهة لظروف الاتحاد التي يعيشها اليوم!، دون اقصاء لبقية الأسماء، لكن لوبتيغي هو الأنسب حالياً والأكثر ملائمةً"، وأضاف آخر: "اتقوا الله في الاتحاد ولا تفوتون عليه ما تبقى من أمل في الحياة"، قبل أن يضيف ثالث: "مطالبنا واضحة يا بشر ليش كذا هذا التأخير؟ إذا فعلًا المدرب متفق معانا على كل التفاصيل معقولة نوقف خيار مثل لوبيتيغي ونتجه إلى خيار آخر رغم وصول موافقة لوبيتيغي، لوبيتيغي مطلبنا الواحد .. لا بد أن نرى الإعلان في أسرع وقت نحتاجه من بداية عودة التدريبات".

يشار إلى أن وولفرهامبتون الإنجليزي كان قد أقال لوبيتيجي من قيادة الفريق في أيام قليلة من انطلاق الموسم الجاري، بداعي خلافات في وجهات النظر في بعض القضايا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل رغم أنه انتشل الفريق من الهبوط في الموسم الماضي.

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