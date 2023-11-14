رغم موافقته .. كواليس تعليق مفاوضات الاتحاد مع لوبيتيجي

ملف المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد يثير الجدل في وسائل الإعلام المحلية والعالمية

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يترقب عشاق نادي الاتحاد السعودي، الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي "المقال" نونو سانتو.

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الاتحاد أقال سانتو من القيادة الفنية للفريق الأول، منتصف الأسبوع الماضي؛ بعد التراجع الكبير في النتائج، خلال الموسم الحالي، على الرغم من التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء الثلاثاء، تعليق الإدارة الاتحادية، صفقة المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي، رغم موافقة الأخير على العرض.

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وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي نادي الاتحاد، فضلوا النظر في جميع الخيارات والأسماء التدريبية المتاحة، قبل توقيع العقود مع لوبيتيجي، بشكل رسمي.

وأكدت على أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أقوى الأسماء المرشحة حاليًا مع لوبيتيجي؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، رغم محاولات الساعات الأخيرة، بالتعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت الصحيفة، عن أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم قلعة العميد، حاول إقناع زيدان، بتولي القيادة الفنية للفريق؛ إلا أن المدرب رفض رسميًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زين الدين زيدان، يتمسك - حتى الآن - بحلمه الأكبر؛ وهو تدريب منتخب بلاده فرنسا.

زيدان لم يتول تدريب أي فريق، منذ الرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف عام 2021؛ بعد أن قاده لتحقيق ثلاثية تاريخية متتالية، في دوري أبطال أوروبا.

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