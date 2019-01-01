خضيرة يقترب من مغادرة يوفنتوس

النجم الألماني عانى من تعاقب الإصابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الألماني سامي خضيرة في طريقه لمغادرة يوفنتوس الصيف الجاري نحو الدوري التركي.

وعانى خضيرة من تعاقب الإصابات خلال الموسم الماضي، ومع بلوغه 23 عاماً، أصبح استمراره موضع شك مع البيانكونيري.

وعلم "جول" أن اللاعب في مفاوضات مع بشكتاش التركي خلال الأيام الماضية، وأن الصفقة قد تتم بسهولة لعدم ممانعة يوفنتوس في رحيله.

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ويتقاضى اللاعب راتباً موسمياً خمسة ملايين يورو، وهو ما يجعل يوفنتوس منفتحاً لفكرة رحيله مجاناً لتخفيف العبء المادي.

خضيرة كان قد انضم قبل أربعة أعوام إلى يوفنتوس مجاناً بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.