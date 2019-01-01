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خضيرة يقترب من مغادرة يوفنتوس

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Getty Images
النجم الألماني عانى من تعاقب الإصابات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الألماني سامي خضيرة في طريقه لمغادرة يوفنتوس الصيف الجاري نحو الدوري التركي.

وعانى خضيرة من تعاقب الإصابات خلال الموسم الماضي، ومع بلوغه 23 عاماً، أصبح استمراره موضع شك مع البيانكونيري.

وعلم "جول" أن اللاعب في مفاوضات مع بشكتاش التركي خلال الأيام الماضية، وأن الصفقة قد تتم بسهولة لعدم ممانعة يوفنتوس في رحيله.

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ويتقاضى اللاعب راتباً موسمياً خمسة ملايين يورو، وهو ما يجعل يوفنتوس منفتحاً لفكرة رحيله مجاناً لتخفيف العبء المادي.

خضيرة كان قد انضم قبل أربعة أعوام إلى يوفنتوس مجاناً بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

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