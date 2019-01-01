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رسميًا - بينتانكور يجدد تعاقده مع يوفنتوس حتى 2024

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Getty Images
نادي يوفنتوس يعلن بشكل رسمي عن حصوله على توقيع مدافعه رودريجيو بينتانكور على عقد جديد حتى 2024.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن نجاحه في التوصل لاتفاق مع لاعبه رودريجيو بينتانكور على تمديد تعاقده لمدة خمس مواسم إضافية.

جاء هذا في بيان نشره النادي وأكد من خلاله أن الاتفاق سيقضي باستمرار اللاعب في صفوف البيانكونيري حتى موسم 2023-2024.

وكتب يوفنتوس في البيان: "تم تمديد تعاقد اللاعب رودريجيو بينتانكور مع يوفنتوس حتى موسم 2023-2024".

وأضاف: "رغم أنه يمر بعامه الثاني فقط في الفريق، فقد أظهر اللاعب خلال الفترة الماضية قدراته الفنية الكبيرة".

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وكان جول.كوم قد كشف قبل أيام أن النادي قد توصل لاتفاق مع اللاعب من أجل تمديد تعاقده مع الفريق بداية من الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن عدة تقارير سابقة كانت قد أكدت أن بينتانكور يعد من أهداف كل من أرسنال وبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

 

 
 
 

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