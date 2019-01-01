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دوري أبطال أوروبا

خصم باريس سان جيرمان في كأس فرنسا يستغل برشلونة ليشكر ليون

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Getty Images
الفريق الذي ودع كأس فرنسا على يد باريس سان جيرمان يحاول استغلال برشلونة. تعرف على التفاصيل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استغل نادي فيلفرانش الفرنسي مواجهة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا ليوجه التحية للأخير للسماح له بخوض مباراة الكأس ضد باريس سان جيرمان على ملعبه.

فيلفرانش خسر بثلاثية نظيفة من سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي على ملعب جروباما الخاص بفريق ليون.

ووجه النادي في تغريدة له عبر موقع "تويتر" التحية لفريق ليون للسماح له بخوض المباراة على جروباما.

وأعلنوا مساندهم لفريق ليون في مباراة برشلونة بذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والمقامة يوم الثلاثاء 19 فبراير.

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برشلونة تعادل بهدف لمثله في آخر زيارة لفريق ليون في دوري أبطال أوروبا والتي جاءت في موسم 2008-2009.

وكان ليون قد انتصر على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في لقاء الدوري الفرنسي.

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