خرج من حرب وليست مباراة .. صورة أشعة الشهراني تكشف خطورة إصابته

لم تكن مجرد مباراة عادية، إنما كانت أشبه بالحرب القتالية، وهو ما أثبتته صور الأشعة الخاصة بإصابة ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي.

الأخضر السعودي أحدث المفاجأة أمس الثلاثاء، بتحقيق فوز تاريخي أمام منتخب الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022.

لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة، تعرض الشهراني لإصابة خطيرة، خلال كرة مشتركة مع زميله الحارس محمد العويس، نُقل على إثرها إلى المستشفى على الفور.

الاتحاد السعودي لكرة القدم طمأن الجماهير، مؤكدًا أن حالة اللاعب مستقرة وجيدة، لكن صور الأشعة كشفت مدى خطورة ما تعرض له لاعب الهلال.

ميكي؛ الصحفي التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نشر صورًا يدعي أنها للأشعة التي أجراها الشهراني، والتي تظهر بوضوح حجم الكسور في الفك والأنف والوجه.

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.



Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.



Speedy recovery to him. 💔😭#Qatar2022 #WorldCupwithMicky pic.twitter.com/1RoVtdfW7e