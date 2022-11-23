بيان رسمي | تحت الملاحظة .. تطورات حالة ياسر الشهراني

الشهراني أصيب خلال مواجهة الأرجنتين في كرة مشتركة مع زميله محمد العويس

أصدر المنتخب السعودي بيانًا رسميًا، بتطورات حالة ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الفريق، أوضح خلاله أن اللاعب يخضع للعلاج حاليًا في مدينة حمد الطبية في العاصمة القطرية "الدوحة".

ظهير أيسر الأخضر كان قد تعرض لإصابة قوية أمس الثلاثاء، خلال مواجهة الأرجنتين، إثر التحام قوي مع حارس مرمى فريقه محمد العويس، تسبب في سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، وأدى لنزيف داخلي وكسر في الفك والوجه.

بيان المنتخب السعودي أكد أن حالة الشهراني مستقلة، وأنه أجرى كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم وضعه تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه، تحدث اللاعب للجماهير، إذ قال: "أحب أن أطمئنكم أن أموري تمام، الله يعطيكم العافية، دعواتكم لي، ومبروك الفوز، تستاهلون".

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022

يذكر أن الأخضر كان قد فاز بمواجهة الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره في كأس العالم قطر 2022.

وتتصدر السعودية حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليها بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيرًا التانجو دون أي نقاط.