خبر سيئ لليفربول بالرغم من قرب التتويج بالدوري الإنجليزي

الشرطة الإنجليزية ورابطة الدوري يحملان خبرًا سيئًا لليفربول بالرغم من قرار عودة الدوري الشهر المقبل.

كشفت الشرطة الإنجليزية عن خبرًا سيئًا لفريق ليفربول الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الأول له.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الشرطة، وأكدت خلاله أن بعض مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية لن يتم خوضها على الملاعب المحددة لها مسبقًا.

وقالت الشرطة في بيانها: "بعد عدة نقاشات مع رابطة الدوري الإنجليزي كانت نتائجها إيجابية للغاية، اتفقنا أن نصب تركيزنا على أولوية وحيدة وهي الصحة العامة".

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وأضاف البيان: "أجمعنا على ضرورة عودة كرة القدم وفي الوقت نفسه استخدام الحد الأدنى من الشرطة لذلك بعض المباريات ستقام خارج الملعب المتفق عليه قبل انطلاق البطولة".

وأردف: "رابطة الدوري الإنجليزي أظهرت مرونة كبيرة ودعمًا كبيرًا في تحضير ملاعب بديلة كما طلبنا منهم، ذلك سيكون لعدد قليل للغاية من المباريات".

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وأنهت الشرطة بيانها: "الخطة سيكون دائمًا هدفها الحفاظ على الصحة العامة واحترام قواعد التباعد المجتمعي، وعدم التجمع داخل أو خارج الملاعب".

في الوقت نفسه تؤكد صحيفة "ليفربول إيكو" أن تلك المباريات لن يكون من ضمنها مواجهات ليفربول، بالرغم من رغبة الشرطة في نقل لقاء الريدز أمام إيفرتون لملعب محايد.

وعلق ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي: "علينا أن ننهي المباريات أولًا، بعد ذلك سنقوم بكل ما في وسعنا حتى نقدم اللقب للفائز، سنقوم بذلك بوجود كافة معايير السلامة وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه".

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد أيدت هذا البيان ببيان مماثل، أوضحت من خلاله أن أغلبية المباريات ستقام في ملاعبها المحدد مسبقًا، إلا القليل من المواجهات المتبقية.