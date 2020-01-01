خبر سار لأرسنال.. أومتيتي في ملعب الإمارات

هل اقترب مدافع برشلونة من الانتقال إلى أرسنال؟

زاد المدافع الدولي الفرنسي ونجم برشلونة من مصداقية شائعات اقترب انتقاله إلى أرسنال من خلال تواجده في ملعب الإمارات مساء اليوم.

ونجح أرسنال في تحقيق انتصار هام عندما حسم قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بالانتصار بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه مانشستر يونايتد.

وبذلك حقق المدير الفني الجديد للجانرز مايكل أرتيتا انتصاره الأول مع الفريق بعد تعادل وهزيمة أمام كل من بورنموث وتشيلسي على التوالي، ليبدأ في التفكير فيما يخص سوء الانتقالات الشتوية.

ومع مطالبته بالتعاقد مع صامويل أومتيتي من برشلونة ومع عدم مشاركة المدافع الدولي الفرنسي مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة بصورة أساسية، زادت مساحات التقارب بين الطرفين.

وتواجد أومتيتي في ملعب الإمارات مساء الليلة من أجل متابعة المواجهة القوية بين أرسنال ومانشستر يونايتد، حيث أشار إلى ذلك من خلال حسابه الشخصي على إنستجرام.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى صفوف أرسنال خلال الأيام المقبلة، بينما تشير بعض الأخبار الأخرى إلى كونها مجرد رحلة في فترة الأجازة.

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يذكر أن أرسنال قد عوض بفوزه اليوم خسارة الجولة الماضية في ديربي لندن أمام تشيلسي محققًا أول فوز له مع المدرب الجديد مايكل أرتيتا.