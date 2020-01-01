خاميس: أريد الرحيل إلى نادٍ أكون فيه محبوبًا ويمكنني اللعب

حديث عاطفي حزين لخاميس رودريجيز حول ريال مدريد وسيرخيو راموس وزيدان ورغبته في الرحيل

قال خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الحالي إنه يشعر بالإحباط نتيجة عدم مشاركته، مؤكدًا رغبته في الرحيل إلى نادٍ يشعر فيه بأنه محبوب ويمكنه اللعب.

وكان خاميس قد فقد فرصة المشاركة مع ريال مدريد بسبب عدم رغبة المدير الفني زين الدين زيدان في منحها إياه مؤخرًا.

وإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد رفض رحيل خاميس الصيف الماضي على الرغم من عدم رغبتهم في منحهم إياه فرصة المشاركة.

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وتعليقًا على ذلك، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية حديثًا مؤثرًا للغاية للنجم الدولي الكولومبي الذي أبدى معاناته في الفترة الأخيرة.

وقال هداف كأس العالم 2014 إن عدم اللعب أمر محبط للغاية، مؤكدًا أنه يتأكد من امتلاكه كل شيء يريده لكي يلعب دون أن يحصل على الفرصة.

وأضاف: " إذا كنت لاعباً سيئًا كنت سأقبل ذلك ولن أبدي اعتراضي، لكنني شخص يريد الفوز واللعب بشكل مستمر ولا أحصل على ذلك"

وتابع: "زيدان له تفضيلاته الخاصة لبعض اللاعبين وأنا احترم ذلك، إنها رغبة المدرب وأنا لا أتدخل في اختياراته، ولكن عندما ترى أنه ليس لديك الفرص التي يحصل عليها زملاؤك في الفريق يكون الأمر صعبًا للغاية"

وأردف: " أردت الرحيل ولم يسمح لي النادي بالخروج، أردت أن أذهب إلى نادٍ يمكنني من اللعب لأنني كنت متأكدًا من عدم حصولي على الفرص في ريال مدريد"

وحول علاقته بالفريق الملكي قال: "كانت أمنيتي هي أن يحتفظ المشجعون بذكرى حقبتي السابقة في مدريد وليس هذه الحقبة، حين تمكنت من تسجيل 36 هدفًا و 42 تمريرة حاسمة"

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يذكر أن خاميس رودريجيز يمر بفترة صعبة مع ريال مدريد، حيث لم يشارك مع الفريق كثيرًا بصورة أثرت عليه فنيًا ونفسيًا.