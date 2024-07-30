ما حدث خالف التوقعات.. بيان رسمي من رابطة الليجا بشأن "تسجيل عقد مبابي"!

الخطوة الأخيرة..

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء، قيد النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل رسمي، ضمن قائمة ريال مدريد للموسم الجديد 2024-2025.

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة انتقال حر، لمدة 5 مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2029، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وذكرت الرابطة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إنه "جرى تسجيل مبابي كلاعب في قائمة ريال مدريد للموسم الجديد بنجاح".

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "النقطة المهمة هي أن الأمر أصبح رسميًا الآن، رغم أن مبابي وقع منذ فترة، ولا تزال التفاصيل المالية مفقودة، واستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع، الانتهاء من تفاصيل التسجيل عملية طويلة، خاصة في الصفقات الكبرى".

وغاب مبابي عن قائمة ريال مدريد لجولة الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يبدأ مشواره مع الميرنجي بمواجهة أتالانتا الإيطالي في نهائي كأس السوبر الأوروبي الشهر المقبل.