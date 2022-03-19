خاص | 3 لاعبين خلف استبعاد مصطفى حجي من الجهاز الفني للمغرب

أثار قرار وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب استبعاد مصطفى حجي من جهازه المعاون دهشة الشارع المغربي، خاصة أنه جاء قبل أيام من المباراة المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

نجم أسود الأطلس السابق متواجد مع الجهاز الفني لمنتخب بلاده منذ 8 سنوات، ورغم عدم الإعلان عن رحيله رسميًا إلا أن جُل المصادر الصحفية المغربية أكدت الأمر مع الإشارة لأنه سيُعين في منصب آخر في اتحاد كرة القدم المغربي.

جول حصل على تفاصيل خاصة تتعلق بالأسباب الحقيقية لرحيل حجي وفقدان ثقة خليلوزيتش به رغم دفاعه عنه بعد كأس أمم إفريقيا الأخيرة وتأكيده أنه يلعب دورًا مهمًا في المنتخب.

مصادرنا الخاصة أفادت أن المدير الفني البوسني فقد ثقته بحجي في الأسابيع القليلة الماضية بعد أخطاء واضحة في عمله المتعلق بالتواصل مع لاعبي المنتخب، مشيرة إلى أن 3 لاعبين تحديدًا كانوا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقة الرجلين معًا.

اقرأ أيضًا | رسميًا | السعودية تستضيف قمة العراق والإمارات الحاسمة في تصفيات المونديال

الأول هو نصير مزراوي الذي كان حجي قد أكد موافقته على اللعب للمنتخب، وبعد استدعائه بالفعل لمباراتي الكونغو أعلن رفضه اللعب بحجة عدم احترامه خلال العام ونصف الأخيرين واستبعاده من المنتخب دون وجه حق أو أي تفسير من جانب المدرب أو أحد مسؤولي اتحاد الكرة.

اللاعب الثاني هو زهير فضال الذي وصلته دعوة رسمية مع تذكرة الطيران للانضمام لأسود الأطلس رغم أن خليلوزيتش لم يُعلن اسمه ضمن اللاعبين المستدعيين للمباراة، فيما الثالث هو عادل تاعرابت الذي قال حجي أنه مصاب وثبت بعد ذلك عدم إصابته، حيث شارك في مباراة بنفيكا أمام أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

مصادرنا أوضحت أن الاتحاد المغربي لكرة القدم غير مقتنع بقرار المدرب البوسني، وقد حدد منصبًا جديدًا لمصطفى حجي يُحافظ من خلاله على مهمته التواصل مع اللاعبين، لكن الفارق أن تعامله مباشرة سيكون مع رئيس الاتحاد فوزي لقجع بدلًا من المدرب خليلوزيتش.

يُشار أخيرًا إلى أن استبعاد حجي من الجهاز الفني للمنتخب أعقبه قرار بعودة الطبيب عبد الرزاق هفتي، مما جعل البعض يُرجح وجود خلافات مباشرة بين الرجلين.

المغرب ستواجه الكونغو في مباراتي ذهاب وإياب يومي 25 و28 مارس الجاري، وسيصعد الفائز منهما مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.