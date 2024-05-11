خاص | وكيل مودريتش يحسم موقفه من مغادرة ريال مدريد!

تصريحات خاصة لكووورة

تحدث فالديكا ليميتش وكيل أعمال لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، عن أنباء رحيل النجم الكرواتي عن صفوف الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده.

وتواصل كووورة مع فالديكا ليميتش لسؤاله بشأن رحيل مودريتش عن ريال مدريد الشهر المقبل، بعدما ذكرت تقارير أن إدارة النادي الملكي قررت عدم تجديد عقد صاحب الـ38 عامًا.

وصرّح ليميش لكووورة: "حتى الآن لا يوجد أي شيء واضح حول مستقبل مودريتش، الأسبوع المقبل ستكون الأمور أكثر وضوحًا بالنسبة لنا، ريال مدريد بمثابة وطن لمودريتش، وسوف نقرر معًا الأفضل".

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يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية قد لفتت إلى أنه "برحيل مودريتش سيكون القميص رقم 10 بانتظار الوافد الجديد كيليان مبابي، والذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان".

وتوج مودريتش بجميع البطولات الممكنة مع ريال مدريد على مدار 12 موسمًا، منذ انضمامه من توتنهام في صيف 2012، كما حصد جائزتي الكرة الذهبية و"ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم عام 2018.