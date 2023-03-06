خاص| مونتيلا: زلزال تركيا كان مثل القيامة لكن علينا أن نستمر!

فينتشينزو مونتيلا يحث على العودة السريعة بعد كارثة الزلزال في تركيا.

أكد المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لفريق أضنة ديمرسبور أن لحظات الزلزال بدت بالنسبة له مثل قيام القيامة، مشيرًا إلى ضرورة النهوض من جديد.

جاء هذا في تصريحات خاصة للنسخة الإيطالية من GOAL وقال مونتيلا: "شعوري أن المشكلة أكبر مما تبدو عليه أو مما يقال لنا، الأمر مأسوي، لقد كان مثل قيام القيام".

وأضاف: "التفكير في كرة القدم خلال تلك الظروف هو أمر في غاية التعقيد، هناك ناطحات سحاب أصبحت متساوية مع الأرض".

وأردف: "سألت نفسي هل يجب أن نستمر أم لا؟ في وجهة نظري كرة القدم هي التي تمنح الأمل، وتقلل من المعاناة وتجعل الناس تحلم".

جدير بالذكر أن زلزال تركيا كان قد تسبب في وفاة حوالي 45 ألف شخصًا، هذا بالإضافة إلى حالات الإصابة والمفقودين.