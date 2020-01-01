خاص | عسيري يصدم الأهلي .. وكواليس عرضي الهلال والنصر لضمه

عبدالفتاح عسيري من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي في الفترة الماضية

رفض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، العرض المقدم من إدارة الراقي لتمديد عقده والبقاء مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وينتهي عقد عسيري مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويسعى الراقي للحفاظ على اللاعب بسبب قيمته الفنية الذي يقدمها للفريق.

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وكشف مصادر لـ"جول"، اليوم الخميس، أن النادي الأهلي قدم عرضًا جديدًا لعبدالفتاح عسيري بعد رفض الأول، من أجل الحصول على توقيعه من جديد.

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وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض العروض المقدمة للاعب خلال الفترة الماضية، أبرزها جاء من أصحاب القمة والوصافة في الدوري السعودي الهلال والنصر.

ويميل عبدالفتاح عسيري في حال عدم التجديد مع الأهلي، إلى عرض الهلال ولكن بشرط أن يكون العرض المالي مناسب بالنسبة له.

وأكدت المصادر لـ"جول"، أن العرض الأعلى المقدم خلال الفترة الماضية هو عرض النصر لخطف اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.