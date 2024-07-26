خاص | سعود عبدالحميد يتخذ قراره بعد العروض الأوروبية .. والهلال يفاجئه سريعًا!

اللاعب محط أنظار الأوروبيين..

اتخذ سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، "قراره" بعد العروض الأوروبية المغرية، التي تلقاها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سعود البالغ من العمر 25 سنة، يلعب في صفوف الهلال منذ يناير من عام 2022؛ عندما انضم إليه قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

وأعلن مصدر من داخل نادي الهلال في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، أن الظهير الدولي الشاب أخبر إدارة الزعيم، برغبته في الرحيل عن الفريق، وخوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

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المصدر أكد مساء اليوم الجمعة، على أن قرار سعود عبدالحميد ليس نهائيًا - حتى الآن -؛ ولكن هُناك رغبة حقيقية للاعب، في خوض هذه التجربة.

وفي نفس السياق.. كشف المصدر عن أن الهلال، يحاول إقناع سعود بـ"البقاء" مع الفريق؛ حيث يجهز أفضل عرض ممكن، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2025.

وأشار إلى أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متمسك ببقاء اللاعب وعدم رحيله، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن فريق العاصمة الإيطالية روما، يضغط بقوة في الوقت الحالي؛ من أجل التعاقد مع سعود، الذي يحظى باهتمام من أستون فيلا الإنجليزي وتولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني أيضًا.