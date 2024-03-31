تصريحات قوية لرئيس البارسا الأسبق!

تحدث جوان جاسبارت، رئيس برشلونة السابق، عن مصير تشافي هيرنانديز مع البارسا، ومقارنة لامين يامال بليونيل ميسي و"قضية نيجريرا" والصراع على لقب الليجا هذا الموسم.

وقال جاسبارت في حوار لموقع كووورة: "لا أرى أن قرار تشافي الرحيل هو سبب تطور الأداء كما يردد البعض، فهذه هي كرة القدم، ونفس اللاعبين يمكنهم اللعب بشكل جيد أو سيئ، لكن الموسم لم ينته لتقييم الفريق".

وعن رأيه في خليفة تشافي، حال رحيله بنهاية الموسم، أوضح: "ترددت العديد من الأسماء، لكن بالنسبة لي تشافي هو أفضل مدرب حاليًا، وأتمنى أن يبقى، وإذا رحل فأعتقد أنه سيعود يومًا ما، وأعتقد أن ديكو والإدارة سيختارون الأفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ريال مدريد الأقرب للقب الليجا، لكنك لا تعرف ماذا سيحدث في كرة القدم، ولا يمكن أن ننسى أن هناك لقاء كلاسيكو قادم، وكل شيء يمكن أن يحدث".

وحول تصريح جوان لابورتا رئيس برشلونة الحالي بأن صفقة مبابي ستفسد غرفة ملابس ريال مدريد، علق: "أتفق معه تماما، مبابي لاعب جيد جدًا، لكن هذه الصفقة لا تقلقني بشكل شخصي، كمحب وعاشق لبرشلونة".

وردا على سؤال "هل لامين يامال يمكن أن يكون خليفة ميسي في برشلونة؟"، أوضح: "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ومن الصعب مقارنة يامال به، قد يكون في المستقبل مثله، لكن حاليا لا، لامين لاعب شاب وجيد وربما يصل لمستوى ميسي، من يدري".

وزاد: "أعتقد أن ميسي سيعود لبرشلونة، لكن ليس كلاعب، أظن أنه سيعتزل مع فريقه الحالي إنتر ميامي، وسيعود في منصب بالبارسا، سيكون سفيرًا مهمًا للنادي وسيساعده على التطور".

وختم حواره بالحديث عن "قضية نيجريرا": "بلا شك، برشلونة لم ينتصر في أي مباراة بسبب الحكام، بل لأن اللاعبين قاتلوا على أرض الملعب، لم ندفع أي أموال لكي يقف بجانبنا الحكام فهي كلها أكاذيب".