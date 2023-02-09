خاص | حقيقة الاهتمام القطري بالاستحواذ على مانشستر يونايتد

الكشف عن حقيقة التقارير المتداولة برغبة صندوق قطر للاستثمار في الاستحواذ على مانشستر يونايتد..

يمكن للنسخة الفرنسية من "جول GOAL" أن تنفي كافة الأخبار التي خرجت مؤخرًا، وتفيد بارتباط صندوق قطر للاستثمارات الرياضية بالاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المعلومات التي حصل عليها "جول.كوم" تفيد بوجود شكوك حول قيام عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد بتغذية بعض وسائل الإعلام بمثل تلك التقارير، من أجل رفع الطلب على النادي.

معلوماتنا تؤكد أن العرض المحتمل من صندوق قطر للاستثمارات الرياضية لم يحدث، وأن ملاك باريس سان جيرمان يركزون بشكل كامل على نمو نادي العاصمة الفرنسية، وتطويره بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإنه لا يمكن إخفاء وجود طموح مفترض لدى الصندوق السيادي القطري للاستثمار في أحد أندية الدوري الإنجليزي، حيث يرون أنها البطولة الأكثر ازدهارًا في العالم.

ومع ذلك، إذا تم تقديم عرض لمانشستر يونايتد أو أي نادٍ آخر، سيكون ذلك من جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي يرأسه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أحد أفراد العائلة المالكة القطرية.