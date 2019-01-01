خاص جول | فيليبي لويس يرفض 3 عروض ويبحث عن التجديد

ما هي العروض التي تلقاها فيليبي لويس بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو؟

رفض فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، ثلاثة عروض مقدمة له مفضلّا الحصول على عقد جديد مع الروخي بلانكوس.

عقد لويس ينتهي في الأول من يوليو المقبل ويحق له الرحيل بالمجان.

وعلم Goal أنّ البرازيلي رفض العروض المتاحة له في الوقت الحالي بسبب رغبته في تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد.

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قميص جديد آخر.. أتليتكو مدريد أعلن عن زيّه الأساسي للموسم القادم 👕 pic.twitter.com/UgWylz2Msf — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وتلقى لويس عرضًا من جانب فريق فلامنجو البرازيلي ليمنح اللاعب فرصة العودة إلى بلاده، كما يهتم باريس سان جيرمان بضمه وذلك منذ الصيف الماضي.

العرض الثالث جاء من ولفرهامبتون الإنجليزي لتعزيز صفوف الفريق بأصحاب الخبرات بعد التأهل إلى الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أنّ اللاعب عرض نفسه على برشلونة ولكن يبدو أنّ النادي الكتالوني لا يفكر فيه.