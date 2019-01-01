بحثًا عن ظهير أيسر - برشلونة يضع 4 أسماء بدلاء لألبا

تعرف على خطة برشلونة لتدعيم دكة البدلاء وضم ظهير أيسر

يخطط نادي برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع لاعب ليكون بديلًا لجوردي ألبا حال تعرض للإصابة أو للمدوارة.

ألبا جدد عقده حتى 2024 ليضمن برشلونة تواجده مع الفريق ولكن لا يوجد أي بديل له بعد رحيل لوكاس دين.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة قد يتعاقد مع فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد بالمجان خاصة وأنّ اللاعب لا يمانع الجلوس بديلًا ولعب عدد محدود من المباريات.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 33 عامًا يعرف صعوبة الحصول على دقائق لعب في أتلتيكو أو برشلونة ولا يوجد نادي كبير قد يمنحه هذه الفرصة في الوقت الحالي.

كما وضع أيضًا النادي الكتالوني إمكانية التعاقد مع ناتشو مونريال من أرسنال إلا أنّ كثرة الإصابات قد تكون عائقًا أمام ضمه بالمجان بنهاية الموسم.

أوتشوا لعب اليوم المباراة رقم 100 له بقميص "إل ترى كولور" 🇲🇽

لا أحد ينسى له تصدياته الجميلة مع المنتخب المكسيكي ✨🧤 pic.twitter.com/AfMai5YeMF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

ألبرتو مورينو، لاعب ليفربول، وصاحب الـ 26 عامًا قد يكون خيارًا مناسبًا خاصة وأنّ عقده ينتهي كما أنّ اللاعب يبحث عن بداية جديدة ولديه تاريخ مع الليجا حينما ارتدى قميص إشبيلية.

وكان آخر الأسماء المقترحة هو ضم أليكس مورينو، لاعب رايو فاييكانو، بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مقابل 15 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نيكولاس تاليافيكو، لاعب أياكس، مرشح للانضمام إلى برشلونة إلا أنّ اللاعب لا يرغب في الجلوس بديلًا.