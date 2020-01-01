خاص جول| فاديجا: ماني هو الأقرب لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

تصريحات خاصة من أسطورة السنغال لموقع جول

متابعة: محمود ضياء

يعتقد خاليلو فاديجا، اللاعب السنغالي السابق، أن ساديو ماني لاعب ليفربول ومنتخب السنغال، هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني من ليفربول، ورياض محرز من مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.

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ومن المنتظر أن تستضيف مدينة الغردقة المصرية، الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي للإعلان عن جوائز العام، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الثلاثاء 7 يناير.

وفي تصريحات خاصة لموقع جول، قال فاديجا: "المرشحين هذا العام، قدموا مستويات رائعة فهم لاعبون رائعون وحققوا إنجازات كبيرة، ولكني أعتقد أن ماني هو الأقرب".

وأتم تصريحاته ضاحكاً: "مثل ما حقق صلاح الجائزة في السنغال، قد يحققها ماني في مصر".

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وحصل صلاح على جائزة، أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي، والتي استضفتها السنغال.

جدير بالذكر أن العام الماضي، شهد فوز الثنائي صلاح وماني بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وحقق فيه محرز لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.