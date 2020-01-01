صلاح يغيب عن حفل جوائز الكاف

محمد صلاح لن يحضر حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يقام في الغردقة مساء الثلاثاء.

قرر النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول التغيب عن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي يقام في مدينة الغردقة بمصر مساء الثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مراسلنا في نادي ليفربول، والذي أكد على غياب النجم المصري عن الحفل الذي يقام لتوزيع جوائز العام المنصرم.

وحتى الآن لم يتم تأكيد حضور سوى السنغالي ساديو ماني المرشح بجوار صلاح والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي لجائزة أفضل لاعب في العام.

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وذكرت تقارير صحفية عديدة أن نجم مانشستر سيتي هو الآخر لن يتواجد في الحفل مما يعني أن ماني على الأغلب هو صاحب لقب هذا الموسم.

وكان محمد صلاح قد حصل على جائزة أفضل لاعب في القارة خلال آخر عامين بعد تألقه رفقة فريقي روما وليفربول على التوالي.

وحل ساديو ماني ثانيًا في ترتيب آخر عامين خلف محمد صلاح ومن خلفهما جاء النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال بينما جاء آخر تواجد لمحرز في قائمة الترشيحات عام 2016 عندما فاز بها.

جدير بالذكر أن فوز ساديو ماني بالجائزة سيكون هو الثالث في تاريخ السنغال لتتساوى مع ليبيريا والجزائر، كما ستكون الجائزة الرابعة لنجوم ليفربول ليكون أكثر نادي حصل عليها بالتاسوي مع مارسيليا ومانشستر سيتي.