خاص| تشيلسي ينقض على حكيمي ويتفاوض لضم هالاند

النجم المغربي قد يزامل مواطنه

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في مفاوضات مكثفة مع نظيره الإيطالي إنتر، من أجل ضم المدافع المغربي أشرف حكيمي هذا الصيف، ليجاور مواطنه حكيم زياش بالفريق.

إنتر على استعداد للتخلي عن حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي أدت إلى رحيل المدرب أنطونيو كونتي.

باريس سان جيرمان يعتبر الطرف الأكثر اهتمامًا بضم الدولي المغربي، ولكن تشيلسي دخل بكامل قوته خلال الساعات الماضية لخطف الصفقة.

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت أن تشيلسي أبدى استعداده لعرض مبلغ 56.1 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع حكيمي، وهي نفس القيمة التي عرضها باريس.

وعلى جانب آخر يرفض إنتر التخلي عن لاعبه بمقابل مادي أقل من 68.8 مليون استرليني، وهو الأمر الذي قد يجبر تشيلسي على إضافة بعض لاعبيه مثل إيمرسون بالميري وأندرياس كريستينسين لتخفيض المبلغ، وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو.

ويأتي ذلك بعد التصريحات التي خرج بها أليخاندرو كامانو وكيل حكيمي قائلًا:"لا توجد مفاوضات مع باريس في الوقت الحالي، هو بخير في إنتر، هل يبقى مع النادي؟ من الصعب قول ذلك".

صفقة أخرى يطمح تشيلسي في القيام بها هذا الصيف، وهي عن طريق ضم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي جذب أنظار العديد من الأندية مثل ريال مدريد، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي ويونايتد.

مصادر جول أكدت أن تشيلسي وجد نفسه مضطرًا للتعامل مع مينو رايولا وكيل اللاعب لإنجاز الصفقة، رغم عدم ارتباطه بعلاقة قوية بإدارة البلوز.

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ويعتبر تشيلسي من الأندية القليلة التي يمكنها تحمل تكاليف صفقة المهاجم النرويجي إلى جانب مانشستر سيتي، حيث من المتوقع أن يطلب دورتموند أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، بالإضافة لراتبه المرتفع.

ويضع توماس توخيل مدرب البلوز روميلو لوكاكو كهدف بديل لهالاند، لكن من غير المتوقع استغناء الفريق الإيطالي عن خدماته.

وأما بالنسبة لهاري كين، فإن نجم توتنهام يفضل الرحيل إلى أحد ثنائي مانشستر سواء سيتي أو يونايتد، بدلًا من الغريم المحلي لفريقه.

ومن المتوقع أن يفتح التعاقد مع هالاند أو لوكاكو، الباب أمام رحيل المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، بالإضافة للفرنسي أوليفييه جيرو رغم تمديده لمدة عام واحد.