خاص | تشافي: بيدري متكامل وإسبانيا أفضل منتخب في كأس العالم

تشافي يكشف عن رأيه في إسبانيا وبيدري

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب فريق برشلونة الإسباني، عن رأيه في أداء منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم قطر 2022، وتوقعاته لمشوار الماتادور بالبطولة ورأيه في بيدري.

إسبانيا حققت الفوز في المباراة الافتتاحية على كوستاريكا بسباعية نظيفة لتكون أثقل نتيجة في مونديال قطر.

وقال تشافي في حوار خاص لموقع "جول": "أعتقد أن منتخب إسبانيا واحدًا من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم لأن لديهم مدربًا رائعًا، وجيلًا جيدًا للغاية، ولديهم خبرات تتمثل في بوسكيتس، وجوردي ألبا، وكوكي، وأثبيليكويتا".

وتابع: "لدينا توقعات كبيرة بعد مباراتنا الأولى بالمونديال، والتي أعتقد أنه كان أفضل أداء في العالم حتى الآن، إسبانيا في قلبي وآمل أن يفوزوا ".

وتطرق تشافي للحديث عن بدري نجم إسبانيا وفريق برشلونة قائلًا: "بيدري ليس لديه سقف، لديه كل المهارات التي يجب أن يمتلكها لاعب كرة القدم، فهو لاعب خط وسط لديه موهبة ولديه تضحيات".

وأضاف: "إنه قوي دفاعيًا ويمكنه لعب ثلاث مباريات متتالية فهو لديه كل شيء ليحدث الفارق".

وواصل مدحه لنجم برشلونة قائلًا: "لقد بلغ للتو 20 عامًا، وهو صغير جدًا ولكنه يظهر نضجًا غير عادي في كأس العالم، أنا سعيد لمشاهدته وهو يلعب، ويمكنه إحداث فرق في أي مباراة".

وشارك بيدري في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته أمام كوستاريكا.