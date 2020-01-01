خاص.. بيانيتش قد يقنع برشلونة ببيع أرتور

رغم اعتبار البرازيلي أحد العناصر الهامة بخط وسط النادي الإسباني

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، ضغطه من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب ماوريسيو ساري يسعى لضم لاعب وسط جديد، لحل الأزمة التي يعاني منها فريقه بهذا المركز، وظهرت بشكل كبير خلال الموسم الحالي قبل التوقف.

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن برشلونة يرفض فكرة التخلي عن أرتور، بناء على وجهة نظر المدرب كيكي سيتين وإدارة النادي الإسباني.

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ومع ذلك قد يرضخ لضغط يوفنتوس، في حالة قدوم العرض المناسب من النادي الإيطالي، وسط محادثات مستمرة بين الطرفين على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

ونظراً للأزمة المالية التي تمر بها مختلف أندية أوروبا، سيكون من الصعب على السيدة العجوز، التقدم بعرض مالي ضخم للتعاقد مع صاحب الـ23 سنة.

وهو ما يدفعه أمام فكرة إقحام لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية، وإغراء برشلونة بالحصول على خدماته مقابل التخلي عن أرتور.

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وفي حالة الفشل بضم البرازيلي، فهناك العديد من الأهداف الأخرى ليوفنتوس، أهمها جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وساندرو تونالي لاعب بريشيا الشاب والمُراقب بشدة من برشلونة.

يذكر أن أرتور انضم لبرشلونة قادماً من جريميو البرازيلي عام 2018، ولعب 67 مباراة بقميص الفريق الإسباني، حيث أصبح من العناصر الأساسية وأحد أهم اللاعبين بصفوفه.