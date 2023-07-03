خاص | بعد خسارة جورج جيسوس .. منافسة إيطالية كرواتية على قيادة منتخب السعودية

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السعوديةخورخي جيسوسروبيرتو مانشينيZ. Dalićدوري روشن السعودي

خليفة رينارد لم يظهر بعد والقلق زاد مع توقيع الهلال مع جيسوس!

لا يزال اتحاد كرة القدم السعودي يسعى بحثًا عن مدرب جديد لقيادة المنتخب الوطني، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد القدم، كان قد أكد في أكثر من تصريح صحفي من قبل أن الإعلان سيتم في مطلع يوليو الجاري، وهو ما لم يحدث مع مرور ثلاثة أيام من الشهر، وهو ما زاد من قلق الجماهير.

لكن ما جعل حالة القلق تكبر أكثر هو أن الاسم الأول الذي ارتبط بالأخضر؛ المدرب البرتغالي جورج جيسوس، أعلن تعاقده مع نادي الهلال أول أمس السبت، ليتساءل الجمهور، من خليفة رينارد؟

"GOAL" علم من مصادره الخاصة أن مسؤولي اتحاد القدم يسعون وراء الثنائي زلاتكو داليتش؛ المدير الفني لمنتخب كرواتيا، والإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب إيطاليا، لكن المفاوضات لا تزال جارية دون أفضلية لأحدهما على الآخر.

ومن المقرر أن يكثف مسؤولو الأخضر اتصالاتهم في الأيام المقبلة، للكشف عن المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، في ظل إقدام المنتخب على المشاركة في كأس آسيا 2023م في مطلع العام المقبل.

يذكر أن منتخب الأخضر رينارد كان قد رحل عن الفريق في مارس الماضي، بطلب خاص منه رغم أن عقده كان يمتد لعام 2027م، بهدف قيادة منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم، الذي ينطلق في 20 من يوليو الجاري.

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