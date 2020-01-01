خاص | بايرن ميونخ يُنهي صفقة لاعب باريس سان جيرمان

نبأ سار لجمهور العملاق البافاري..

ظفر بايرن ميونخ بصفقة مميزة للغاية، بعدما توصل إلى اتفاق مع تانجوي كواسي، لاعب باريس سان جيرمان ، لينضم إليهم هذا الصيف بصورة مجانية هذا الشهر بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي وقراره بعدم التمديد، وذلك وفق تأكيدات مصادر جول .

كواسي هو أحد أبرز المدافعين الشباب في العالم، فيمكن الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع وكذلك مركز الارتكاز، وقد شارك هذا الموسم في 13 مباراة بقميص بي آس جي بمختلف المسابقات مع تسجيله لثلاثة أهداف.

مصادر جول أكدت منذ شهور أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد اختار ألا يُجدد عقده المُنتهي هذا الصيف مع باريس، في وقتٍ كان محط أنظار أندية عديدة بما في ذلك برشلونة وميلان ولايبزيج وغيرهم.

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في نهاية المطاف، استطاع بايرن ميونخ إقناع كواسي بالولوج إلى أليانز آرينا بعقدٍ سيمتد لمدة 5 سنوات، في صفقة ستكون مميزة للغاية لكتيبة هانزي فليك نظرًا لما يتمتع به اللاعب من موهبة اتفق عليها الجميع ولوجود أزمة أيضًا في مركزه داخل قائمة البافاري.

الفرصة ستكون سانحة لكواسي للمشاركة مع الفريق الأول في ميونخ حال أثبت نفسه في ظل أزمة مركز قلب الدفاع المتمثلة في تقدم جيروم بواتينج في العمر وكثرة إصابات الثنائي نيكلاس زوله ولوكاس هيرنانديز، ما اضطر فليك لسحب دافيد ألابا من مركز الظهير وإعادته لحمل الدفاعات على كاهله.

ويتمتع بايرن ميونخ ببيئة لطالما كانت ملاذًا آمنًا للاعبين الفرنسيين على وجه الخصوص عبر التاريخ من أمثال ويلي سانيول وفرانك ريبيري وغيرهما، وحاليًا يكتظ البافاري أيضًا بالجنسية الفرنسية بوجود بنيامين بافارد وكينجسلي كومان ولوكاس هيرنانديز وكورينتين توليسو وميكال كوزانس، الأمر الذي من شأنه مساعدة كواسي كثيرًا في التأقلم بمقاطعة بافاريا.

الظهور الأول لكواسي بقميص باريس سان جيرمان كان في ديسمبر الماضي أمام مونبيليه بالليج آن، وتصدر عناوين الصحف في فبراير بهدفيه في شباك أميان بالمباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

يذكر أن كواسي الذي مثّل منتخب فرنسا تحت 18 عامًا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2016 من فريق شباب باي دو فونتينبلو، وقد حقق برونزية كأس العالم تحت 17 عامًا مع الديوك العام الماضي، مع تتويجه بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم مع كتيبة توماس توخيل.