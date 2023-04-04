خاص| باريس سان جيرمان يحدد موعد إقالة كريستوف جالتييه!

أحمد مجديأحمد مجدي
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20230402 Christophe Galtier(C)Getty Images
الدوري الفرنسي - ليج 1C. Galtierباريس سان جيرمان

المدرب الفرنسي أمام حاجز من الشك

8 هزائم في 18 مباراة، حصيلة نتائج باريس سان جيرمان في بداية عام 2023 مخيفة، يرى كريستوف جالتييه نفسه أن موقفه كمدرب للفريق العاصمي بات أضعف بشكل متزايد.

في اليوم التالي للإقصاء ضد بايرن ميونيخ، كان رحيله قرارًا فعليًا ولكن في نهاية الموسم، في تلك الفترة، لم يكن مسؤولو باريس يريدون تحويل الوضع إلى الأزمة، لا تزال قائمة ولكن الأوضاع تغيرت.

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هذه المرة، لا تبدو إدارة باريس مستعدة لرحيله نهاية الموسم، بل وفقًا لمعلوماتنا تنتظر الإدارة الباريسية مباراتي نيس (8 أبريل) ولنس (15 أبريل).. لأن لقب الدوري الفرنسي إذا تم تهديده أيضًا، فإن إقالة جالتييه ستكون حتمية.

قبل يومين من المباراة ضد ليون، اعترف جالتييه أنه ناقش أمورًا تخص الموسم المقبل مع كل من لويس كامبوس المدير الرياضي والرئيس ناصر الخليفي، وكل هذه توترات تشير إلى أن منصبه بات مهددًا.

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