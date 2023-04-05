خاص | ملايين الهلال لا تهم .. شرط واحد لبقاء ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان وبرشلونة يصدمه

جديد موقف المفاوضات مع ليونيل ميسي ما بين الهلال وناديه باريس سان جيرمان وفريقه السابق برشلونة

shahid

لا يوجد كائن على وجه الأرض يعلم الوجهة المقبلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى اللاعب نفسه لا يزال حائرًا، في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة له بعد مع بقاء ثلاثة أشهر فقط على نهاية الموسم.

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المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات يعد لاعبًا حرًا حاليًا، بعدما دخل الستة أشهر الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لذلك المنافسة عليه على أشدها، وكما أكد "GOAL" بالأمس فإن الهلال السعودي قدم له عرضًا قياسيًا بشكل رسمي، سيجعل منه اللاعب الأعلى أجرًا في العالم بدلًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، الذي يعد الأعلى حاليًا، لكن لا يزال هذا العرض في قائمة الانتظار.

وأوضحت مصادرنا أنه لا صحة لما يتردد عن عزم ميسي الرحيل عن الفريق الباريسي، بداعي توتر العلاقة بينه وبين الجماهير، إذ أكدت أنه رغم أن المفاوضات بين الطرفين هدأت عما كانت عليه قبل كأس العالم قطر 2022 إلا أن عرض النادي لا يزال على طاولة بطل المونديال.

مصادر "GOAL" كذلك أشارت إلى أن شرط ميسي للبقاء في سان جيرمان هو المشروع الرياضي وليس قيمة العقد المالية كما يزعم البعض، إنما ينتظر لمعرفة ما إذا كان سيستمر الثلاثي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وسيرخيو راموس في النادي أم لا، بجانب التدعيمات الجديدة للفريق في الصيف، كي يحدد موقفه، ومن المنتظر أن تُجرى عدة محادثات بينه وبين المسؤولين في الأيام القليلة المقبلة.

أما موقف ناديه السابق برشلونة وسط كل ذلك، فالمصادر تؤكد أن البرسا لم يخطو خطوة واحدة تجاه ليونيل بعد، ولم يقدم له أي عرض رسمي، حتى أنه لم يُجرى أي اتصال بين اللاعب والرئيس جوان لابورتا، في ظل عدم تقنين أوضاع النادي ماليًا بعد، كل ما جرى فقط هو مجرد اتصال ودي بين خورخي ميسي؛ والد النجم الأرجنتيني، ولابورتا، كما أُعلن من قبل في وسائل الإعلام.

لكن ربما يجد جديد في قادم الأيام في ظل حاجة برشلونة لزيادة دخله، وهو الأمر الذي سيتحقق حتمًا بعودة نجم بحجم ميسي.

Shahid