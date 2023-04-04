خاص | ما تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع ليونيل ميسي؟

مصدر من داخل إدارة الهلال يكشف لـ"GOAL" الجديد في ملف صفقة ليونيل ميسي

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لم تعد جديدة على أحد المحاولات الجادة للهلال السعودي للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن ما هو جديد ما علمه "GOAL" من مصادر قوية داخل إدارة النادي السعودي.

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بقاء ليو في ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح صعبًا إلى حدٍ ما في ظل توتر العلاقة بينه وبين جمهور النادي، بجانب دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي، ولم يطرأ أي جديد في ملف التجديد له.

ما تفاصيل مفاوضات الهلال مع ميسي؟

أما عن مفاوضات الزعيم معه، فقد علم "GOAL" من مصدر قوي داخل النادي السعودي أن العرض المقدم لقائد المنتخب الأرجنتيني وصل لـ350 مليون يورو في آخر تحديث له.

وأوضح المصدر أن موكلي ميسي وعائلته يضغطون عليه بقوة للموافقة على العرض السعودي، نظرًا للعمولات الكبيرة المنتظر أن يحصلوا عليها من وراء هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن الهلال يجد منافسة قوية على ليو من ناديه السابق برشلونة الإسباني والدوري الأمريكي كذلك، خاصةً كونه صفقة مجانية، وهي فرصة ربما لن تأتي مرة أخرى.

Shahid