خاص | الحدادي: النصيري تطور كثيرًا وأحلم بتمثيل المغرب في كأس العالم

النجم المغربي في حوار خاص مع جول

أعرب منير الحدادي مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، عن فخره الشديد للعب بصفوف المنتخب المغربي الأول.

الحدادي سبق أن قام بتمثيل إسبانيا، ولكنه قام بتغيير منتخب بلاده ليمثل أسود الأطلسي، لمجاورة زميليه ياسين بونو ويوسف النصيري.

مهاجم الفريق الأندلسي تحدث في حوار مع موقع "جول"، للكشف عن أهم الجوانب الخاصة بمسيرته ولعبه بجوار الثنائي المغربي.

ماذا قال عن النصيري وبونو؟

مهاجم برشلونة السابق قال:"لقد ساعدتهما قليلًا على التكيف مع النادي، وأخبرتهما كيف تسير الأمور هنا، لقد فعلت ذلك معهما وسأفعل ذلك مع أي زميل في الفريق".

وأضاف:"نحن نعلم أن النصيري تطور بشكل كبير في الغاية، لو استمر في العمل كما يفعل سنرى منه المزيد بكل تأكيد".

كيف تحدث عن اللعب للمغرب؟

الحدادي قام بتمثيل المغرب في ظل القانون الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يسمح للاعبي كرة القدم بتغيير منتخباتهم تحت شروط معينة.

المهاجم المغربي واصل حديثه:"الحقيقة أنه كان فخرًا كبيرًا، أخبروني أنه لا توجد طريقة لتغيير اللوائح، ولكن بعد شهر اتصلوا بي مرة أخرى لإخباري بالأمر وكنت متحمسًا جدًا".

وعن اتصال أي لاعب به لشكره على المساهمة في تغيير قاعدة تمثيل المنتخبات:"لا لم يتصل بي أحد".

واستكمل:"لعب كأس العالم مع المغرب سيكون حلمًا، كما هو حال أي لاعب كرة قدم أو طفل بجميع أنحاء العالم".

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