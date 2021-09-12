"خارطة طريق" يونايتد مع بوجبا.. ورغبة الفرنسي ثابتة بشأن مستقبله

بوجبا حدد بالفعل مستقبله رغم رغبة مانشستر يونايتد في تجديد عقده.

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتجديد عقد الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط الفريق، والذي ينتهي تعاقده في ملعب "أولد ترافورد" يوم 30 يونيو 2022.

بوجبا ظهر بوجه أكثر من رائع في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بعد مرور الجولات الأربع الأولى من "البريمييرليج"، بعد موسمين مخيبين تراجع فيهما أداء الفرنسي وعانى خلالهما من الإصابات.

ومنذ بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، صنع بوجبا سبعة أهداف، من بينها أربعة في مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الأولى، وكانت المباراة الوحيدة التي لم يصنع فيها أمام وولفرهامبتون في الجولة الثالثة.

ما هي خطة مانشستر يونايتد مع بوجبا؟

لا يرغب مانشستر يونايتد في خسارة جهود بوجبا، وسيحاول الفريق الإنجليزي تجديد عقد نجم خط وسط منتخب فرنسا.

لكن شبكة "espn" الأمريكية أكدت أن مانشستر يونايتد مستعد لوضع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل إذا لم يجدد عقده.

مانشستر يونايتد لا يرغب في خسارة نجم بقيمة بوجبا بالمجان، وأي قيمة تأتي من بيع اللاعب ستكون مفيدة للنادي الإنجليزي.

صحيح أن مانشستر يونايتد لن يحصل على مبلغ جيد مقابل بيع بوجبا، رغم أن قيمته السوقية تصل إلى 60 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

ومن المرجح أن يقبل مانشستر يونايتد مبلغًا يتراوح بين 20 و30 مليون يورو مقابل السماح برحيل بوجبا في يناير المقبل.

ما هي الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوجبا؟

بوجبا يعد واحدًا من بين أبرز لاعبي الوسط في العالم، ولذلك فإن هناك عددًا كبيرًا من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته واستغلال عدم تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي يعدان من بين أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوجبا.

باريس سان جيرمان يرغب في تعزيز فرنسية مشروعه بالتعاقد مع نجم عالمي من منتخب "الديوك"، ليكون أكثر اتصالًا بالجماهير.

أما يوفنتوس، والذي قضى بوجبا في صفوفه أربعة مواسم، بعدما اقتنصت إدارة "السيدة العجوز" توقيعه بالمجان أيضًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في 2012، فيرى في الفرنسي التعزيز الأمثل لخط وسطه.

ما هي رغبة بوجبا الوحيدة؟

وتؤكد "موندو ديبورتيفو" أيضًا أن بوجبا على استعداد لرفض كل العروض المقدمة له، وإبداء مرونة كبيرة من أجل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد يرغب في تأمين خط الوسط، ومن أجل ذلك تعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا قادمًا من نادي رين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد ومع إصابات توني كروس وتقدم لوكا مودريتش في العمر أصبح يفكر جديًا في المستقبل، حيث تمكن من تجديد عقد كاسيميرو حتى 2025، وفيدي فالفيردي حتى 2027.

وإذا جاء رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بالمجان، ولم يرحل عن "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الشتوية، فإن ريال مدريد سينظر بالتأكيد إلى احتمالية ضم نجم منتخب فرنسا إلى صفوفه.

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