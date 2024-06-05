"حيث تولد الأساطير".. ظهور لاعب ريال مدريد في إعلان قميص الموسم المقبل يهدد الصفقة المنتظرة!

رسالة واضحة..

تحت شعار "حيث تولد الأساطير"، كشف نادي ريال مدريد عن قميص الفريق الملكي للموسم المقبل 2024-2025.

ونشر النادي الملكي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس صورة لبعض لاعبي الفريق بينما يرتدون الزي الأساسي الجديد 2024-2025.

وتواجد في صورة الإعلان الجديد عن القميص الملكي الرباعي "فينيسيوس جونيور وفيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو وفيدي فالفيردي".

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وتعد هذه الصورة بمثابة رسالة واضحة بأن ميندي سيواصل رحلته مع النادي الملكي في الموسم المقبل، علمًا بأن عقده سينتهي في صيف 2025، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير.

وقد يتأخر تحرك ريال مدريد نحو ظهير بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، بينما كانت تقارير صحفية ترجح أن ينتقل إلى الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.