حميديتش عن خسارة بايرن بالخمسة: انقطع عن اللاعبين التيار!

توابع سقوط بايرن ميونخ التاريخي في كأس ألمانيا.

أكد دينو توبمولر المدرب المساعد لنادي بايرن ميونخ أن الفريق مر بيوم سيئ في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

ليلة الأربعاء كانت صادمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لنادي بايرن ميونخ وجماهيره، بعدما تلقى هزيمة تاريخية بنتيجة 5-0 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ32 من منافسات كأس ألمانيا.

بايرن لعب المباراة بالتشكيل الأساسي، لكن في غياب مدربه يوليان ناجلسمان الذي يتعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

الهزيمة بالخمسة أمام مونشنجلادباخ هي الأكبر في تاريخ بايرن ميونخ في كأس ألمانيا، كما أنها المرة الأولى منذ 43 عامًا التي يتلقى فيها النادي البافاري خمسة أهداف في شباكه.

ماذا قال توبمولر؟

مدرب بايرن ميونخ المساعد، والذي يشرف على مباريات الفريق في غياب ناجلسمان قال في المؤتمر الصحفي في الهزيمة التاريخية: "كان يومًا سيئًا للغاية، أنا آسف لأننا خيبنا آمال جمهورنا".

وأضاف: "أقدم التهنئة إلى جلادباخ، لقد لعبوا مباراة لا تُصدق واستحقوا الفوز بالكامل، الكثير من الأمور سارت بطريقة لم نكن نتخيلها".

وتابع: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا من الأمام، ويلعبون بشكل سريع، لم نكن في المستوى المطلوب، وبشكل عام كان يومًا سيئًا للغاية".

وقال توبمولر في ختام حديثه عن تأثير غياب ناجلسمان عن الفريق: "كنا على اتصال دائم مع المدرب، لقد أعددنا خطة المباراة معًا وناقشنا التشكيل، أعتقد أنها لم تكن مشكلة في النظام، لقد كان مجرد يوم سيئ وكنا متأخرين في كل كرة، من الصعب قبول ذلك، لكن علينا إظهار رد فعل".

ما هو رأي صالح حميديتش في الهزيمة التاريخية؟

من جانبه، تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، واصفًا الخسارة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالصدمة.

وقال البوسني: "كان ذلك صادمًا، لم نكن موجودين في الملعب، لم نفز بأي تحدٍ في الشوط الأول، لم يكن هناك تحولات، كان ذلك بمثابة انقطاع تام للتيار عن الجميع، الأمر لا يمكن تفسيره في الواقع".

وأضاف: "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة، وناقشنا كل شيء، لكن مثل هذا الأداء من الصعب تفسيره".

وتحدث حميديتش عن الأزمات التي يعيشها لوكاس هيرنانديز ويوشوا كيميش، وعن مدى تأثيرها على الفريق، حيث كان الأول مهددًا بالسجن، فيما رفض الثاني الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال مدير بايرن ميونخ الرياضي: "يصعب تأكيد ذلك، حدثت كثير من القصص خلال الأسبوع الماضي لكنا علينا التعامل مع ذلك، عدم حصول شخص على اللقاح ليس سببًا في عدم فوزنا بالصراعات الثنائية وعدم قدرتنا على إيقاف الهجمات".

وعما إذا كان غياب ناجلسمان سببًا في الهزيمة، قال حسن صالح حميديتش مختتمًا تصريحاته: "هذه مجرد تكهنات، بالطبع نريد أن يكون المدرب معنا، لكن الهزيمة لا علاقة لها بالمدرب المساعد، لقد تأخرنا بنتيجة 3-0 بعد 19 دقيقة، لأننا لم نفز بأي صراع".

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