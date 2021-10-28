تشافي الأقرب.. 5 مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

قرر نادي برشلونة الإسباني إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق، ويجب على جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" إيجاد بديل.

كومان كان تحت الضغط لعدة أسابيع، وجاءت الخسارة أمام رايو فاييكانو في الجولة 11 من الدوري الإسباني لتجعل الأمور تنفجر داخل البيت الكتالوني، ليصدر مساء الأربعاء قرار إقالة المدرب الهولندي.

رحيل كومان عن برشلونة كان منتظرًا في جميع الأحوال، لكن الآن الحديث يتركز أكثر على المدرب الذي يمكنه أن يجلس على مقاعد بدلاء "البلوجرانا" بعد الهولندي.

لماذا يعد تشافي الأوفر حظًا لتدريب برشلونة؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة أعد بالفعل قائمة قصيرة تضم خمسة مدربين لخلافة كومان، يأتي على رأسها تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري.

مصادر "جول" أكدت أن برشلونة تواصل بالفعل مع تشافي ليخلف كومان في تدريب برشلونة، وأسطورة "البلوجرانا" متحمس بالفعل للفكرة في الوقت الحالي.

ويحظى تشافي بتأييد كبير من مجلس الإدارة، خاصة بعدما حقق سبعة ألقاب مع السد ووصل إلى 100 مباراة.

ويتولى تشافي تدريب السد منذ موسم 2018-2019، وتمكن من فرض أسلوبه الخاص في اللعب، وحقق الفريق تحت قيادته 66 فوزًا و16 تعادلا و18 هزيمة، وسجل 273 هدفًا، فيما تلقى 126 هدفًا.

ولم يخف تشافي أبدًا رغبته في تدريب برشلونة كلما سُئل عن ذلك، حيث أكد أن حلمه يتمثل في الجلوس على مقاعد بدلاء "كامب نو" كمدرب يومًا ما.

المميز في تشافي هو أنه يعرف بشكل كامل حمض الفريق النووي، وأسلوبه في الاستحواذ والهجوم، والاعتماد على طريقته المعتادة 4-3-3.

ومن جانبه، يؤكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن سيرجي بارخوان سيتولى تدريب برشلونة بشكل مؤقت حتى اكتمال التعاقد مع تشافي.

شيرا أكد أن بارخوان سيقود تدريبات برشلونة والمباريات الثلاث القادمة، أمام ألافيس وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وبينهما مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

ويعمل تشافي حاليًا على فسخ عقده مع نادي السد، خاصة وأن العلاقة بين الطرفين مثالية للغاية، ولن يكون هناك مشاكل في إنهاء العقد بالتراضي.

من هم المرشحون الآخرون لتدريب برشلونة؟

وإلى جانب تشافي، يوجد إريك تين هاج مدرب أياكس، وروبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب لبلجيكا، والأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت، وأخيرًا الإيطالي أندريا بيرلو المدرب السابق لنادي يوفنتوس.

إريك تين هاج وروبرتو مارتينيز، ورغم تأكيدهما الدائم على عدم التواصل مع برشلونة إلا أنهما يتناسبان مع أسلوب النادي.

ويمتلك الثنائي السابق ميزة الخبرة في اللعب على مستوى النخبة، والتي لا يمتلكها أندريا بيرلو، الذي لم يصمد سوى عام واحد في تدريب يوفنتوس الإيطالي.

ورغم ذلك، إلا أن أسطورة يوفنتوس يمتلك دعمًا من جوان لابورتا، خاصة لأن فكرته عن كرة القدم وأسلوب لعبه يشبهان برشلونة.

ما هو موقف تشافي من تدريب برشلونة؟

ويعمل برشلونة حاليًا على مدار الساعة من أجل النجاح في مهمة التعاقد مع تشافي، وتولي مهمة تدريب الفريق بداية من يوم الثلاثاء أمام دينامو كييف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن تشافي يرغب بشدة في خوض تجربة تدريب برشلونة، وأنه يعمل حاليًا على فسخ عقده مع نادي السد.

ويمتد عقد تشافي مع بطل الدوري القطري حتى عام 2023، ولا يتضمن شرطًا جزائيًا في حالة وصول عرض من برشلونة كما أشيع في الفترة الماضية.

ويقوم تشافي مع ممثله فرناندو سولاناس بتحركات لإنهاء العقد بشكل سريع، وربما تكون مباراة السد ضد الأهلي يوم السبت هي المباراة الوداعية للمدرب الإسباني مع "الزعيم".

من هو مدرب برشلونة المؤقت؟

مع اقتراب تشافي هيرنانديز أكثر من تدريب برشلونة، فإن إدارة "البلوجرانا" تبحث عن قائم بأعمال المدرب حتى وصول نجم "البلوجرانا" السابق.

ووفقًا لمحطة راديو كتالونيا الإذاعية، فإن المدرب المؤقت لنادي برشلونة سيكون ألبرت كابيلاس، والذي يعمل حاليًا كمدير لأكاديمية النادي.

كابيلاس يعرف تمامًا طريقة التعامل مع اللاعبين الشباب، حيث سبق له تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 عامًا.

إدارة برشلونة إلى قطر من أجل تشافي

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قد يقوم بإرسال رافا يوستي نائب رئيس النادي، وماتيو أليماني المدير الرياضي إلى قطر من أجل إقناع السد بالسماح لتشافي بالرحيل.

توجه مسؤولي إدارة برشلونة إلى قطر ليس أمرًا مؤكدًا بنسبة 100% حتى الآن، حيث يعمل تشافي مع وكيل أعماله على الانفصال بصورة ودية عن السد.

الإعلان رسميًا عن المدرب المؤقت

وكما نوهنا صباح الخميس، حسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أعلن برشلونة بالفعل عن تولي سيرجي بارخوان مهمة المدرب المؤقت في برشلونة.

النادي الكتالوني أصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن تعيين باراخوان، جاء فيه: "يعلن نادي برشلونة أن سيرجي باراخوان سيتولى مؤقتًا قيادة الفريق الأول فنيًا، وسيرحل عن المنصب بمجرد إعلان النادي تعيين مدرب جديد بعد إقالة رونالد كومان".

وأضاف البيان: "سيقوم جوان لابورتا رئيس برشلونة بتقديم سيرجي إلى الفريق الأول قبل التدريب يوم الخميس".

واختتم البيان: "سيتواجد سيرجي أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة بمناسبة المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وألافيس في ظهور مع الرئيس جوان لابورتا".

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